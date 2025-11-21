El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y aumentando hasta un 93% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente durante la mañana. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta algo pesada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que quienes salgan a la calle se abriguen bien, especialmente en las horas de mayor viento.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a poco nuboso en las horas de la tarde, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque de manera limitada. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque frío y nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que se mantendrán entre los 6 y 13 grados, sin previsión de lluvia. Los vientos del noreste aportarán un toque de frescura, haciendo que sea un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.