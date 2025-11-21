El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad ha sido predominante, con una descripción que varía desde "muy nuboso" hasta "niebla" en varios periodos del día. La visibilidad puede verse afectada, especialmente en las primeras horas, debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

La temperatura en Vila de Cruces oscilará entre los 3 y 9 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 3 grados a las 6 y 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 66% y el 87% durante la tarde. Esto puede generar un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que hoy no se registren lluvias significativas, aunque se ha reportado una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 5% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a lo largo del día, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables hacia el final del día.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que se mantendrán en un rango bajo. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que tengan precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.