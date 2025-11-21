El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunos intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, la nubosidad será más notable, con un cielo muy nuboso que dará paso a momentos de sol. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más luminoso.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será bastante alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 84%. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más confortable en el ambiente. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los viguenses podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a la calle lleven una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:08, lo que nos brindará un día con aproximadamente 9 horas y 36 minutos de luz solar. Este tiempo de luz será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el tiempo mayormente despejado y las temperaturas agradables. En resumen, un día favorable para disfrutar de la belleza de Vigo en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.