El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 4 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 7 grados hasta las 9 de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posible formación de niebla. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 76% al final de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

El viento soplará desde el este a una velocidad de entre 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance rachas de hasta 19 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados a las 4 de la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 8 grados hacia las 7 de la tarde.

El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y con cielos mayormente despejados. En resumen, el día en Valga será fresco y nublado, con condiciones de niebla y bruma en las primeras horas, pero sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que tengan precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.