El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 4 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 7 grados hasta las 9 de la mañana.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posible formación de niebla. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 76% al final de la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
El viento soplará desde el este a una velocidad de entre 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance rachas de hasta 19 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados a las 4 de la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 8 grados hacia las 7 de la tarde.
El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y con cielos mayormente despejados. En resumen, el día en Valga será fresco y nublado, con condiciones de niebla y bruma en las primeras horas, pero sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que tengan precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
