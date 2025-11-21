El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 5 a 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca que, aunque moderada, puede ser apreciada en las zonas más abiertas de la ciudad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin llegar a cubrir el sol. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Tui, especialmente en sus alrededores naturales.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de Tui podrán disfrutar de un día fresco y soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos. La combinación de un tiempo favorable y la belleza natural de la región promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.