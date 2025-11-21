El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 96% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un ligero frescor, especialmente en áreas abiertas. Este viento suave y constante será un complemento perfecto para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Tomiño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El amanecer se producirá a las 08:31, y el ocaso será a las 18:09, lo que brinda una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de Tomiño.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomiño se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con un ambiente fresco y soleado que invita a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.