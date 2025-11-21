El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, pasando a un estado poco nuboso en las horas centrales del día, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 13 grados .

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura se estabilizará, pero se recomienda a los residentes que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más suaves, pero a medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente en combinación con la baja humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:08. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados . La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, sin precipitaciones y con un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.