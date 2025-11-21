El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con picos de hasta 10 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. La bruma y la niebla, que se prevén en las primeras horas, podrían dificultar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a ríos o cuerpos de agua.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los periodos. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se esperan chubascos que puedan alterar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Silleda se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras, manteniendo una velocidad moderada y utilizando las luces de cruce para mejorar la visibilidad.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con temperaturas que no superarán los 10 grados y una alta humedad. Aunque no se prevén precipitaciones, la combinación de viento y frío hará que sea un día para abrigarse bien y estar atentos a las condiciones de visibilidad en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.