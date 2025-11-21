El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente cubierto y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, con una temperatura que se mantiene en torno a los 8 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 13 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa es notablemente alta, comenzando en un 78% y alcanzando picos de hasta el 96% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día. A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente hacia la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, pero no será suficiente para calentar el ambiente. La dirección del viento también puede influir en la sensación térmica, haciendo que se perciba más fresco de lo que realmente es.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con algunas horas en las que se espera que el sol asome entre las nubes. Sin embargo, la mayor parte del día seguirá siendo nublado, con intervalos de poco nuboso hacia el final de la jornada. La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 8 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 18:08.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilan entre los 7 y 13 grados, sin posibilidad de lluvia. La alta humedad y el viento del este contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien. A medida que avance el día, se podrán disfrutar de algunos momentos de sol, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto.

