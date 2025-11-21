El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, especialmente en los periodos iniciales, donde se espera una visibilidad reducida. A medida que avance la jornada, el cielo se despejará, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 14 grados . Las horas más frías se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 grados en las primeras horas, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de hasta 14 grados. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54-76% durante la tarde y noche. Esto puede generar una sensación de frescor, por lo que se aconseja llevar abrigo si se planea salir al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 17 km/h en las horas centrales del día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones también significa que el suelo permanecerá seco, lo que puede ser favorable para los agricultores y jardineros de la zona.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracteriza por un inicio brumoso que dará paso a un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento ligero. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura y la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.