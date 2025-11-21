El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, especialmente entre la medianoche y las 3 de la mañana, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se aclare, permitiendo que el sol brille con fuerza. A partir de las 7 de la mañana, el cielo estará despejado, lo que se mantendrá hasta el final de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y los 13 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 a 5 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 97% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 71% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se aconseja a los habitantes que se mantengan abrigados, especialmente en las horas más frías.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento fresco que hará que la jornada sea ideal para salir y disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.