El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá hasta la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y 7°C, lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan temprano.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que rondarán los 7°C a 8°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es mínima, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13°C hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la nubosidad, permitirá que los ribadumienses disfruten de un ambiente más agradable. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 9 km/h en las horas de la tarde. Esto podría aportar un ligero frescor, especialmente en las zonas más abiertas.

En la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 8°C. La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fría. Sin embargo, no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá que los ribadumienses disfruten de una noche tranquila.

En resumen, el día de hoy en Ribadumia se caracterizará por un tiempo mayormente nublado en la mañana, con una mejora en las condiciones hacia la tarde y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del noreste harán que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.