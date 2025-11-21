El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con un estado de "Cubierto" predominante hasta las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de "Poco nuboso" en las horas de la tarde, aunque el cielo seguirá mostrando intervalos de nubes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 70% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h en algunos momentos. Esto puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable estar preparados para las variaciones de temperatura y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.