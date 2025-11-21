El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, lo que permitirá que los habitantes de Pontevedra realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, llegando a 12 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante la sensación de frío. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja de lo que realmente es.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados . A pesar de que el cielo seguirá cubierto, se espera que haya momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque de manera limitada. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 60% en las horas de la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la noche. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una atmósfera más fría y húmeda. La visibilidad será buena, pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con un abrigo necesario para combatir el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.