El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre momentos de nubosidad y claros. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, por la mañana y al final del día, las temperaturas se mantendrán más frescas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas y bajando nuevamente a 5 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 20% de posibilidad de lluvia en la franja horaria de 01:00 a 07:00, y un 5% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, se prevé que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas, aunque se podrían registrar algunas lloviznas ligeras en las primeras horas, especialmente en forma de "Ip" (indicación de precipitación) en los periodos de 02:00 a 06:00.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá moderado, lo que podría contribuir a una sensación más fría, especialmente al caer la noche.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la bruma se disipe, permitiendo una mejor visibilidad.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y variable, con temperaturas que oscilan entre los 5 y 13 grados, alta humedad y un bajo riesgo de precipitación. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante, con la posibilidad de disfrutar de algunos momentos soleados en medio de la nubosidad.

