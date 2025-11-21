El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en la ciudad.

El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda abrigarse un poco en la mañana y al caer la tarde.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la visibilidad sea buena, aunque en las primeras horas de la mañana puede haber algo de bruma, que se disipará rápidamente. El orto se producirá a las 08:31, y el ocaso será a las 18:07, lo que brinda un tiempo razonable para disfrutar de la luz del día.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente despejado y seco, con temperaturas frescas y un viento ligero. Es un día ideal para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las condiciones más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.