El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% y alcanzando hasta un 90% en las horas más tempranas del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noreste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en su punto máximo.

A lo largo del día, la nubosidad variará, con períodos de cielo poco nuboso que se alternarán con momentos de mayor cobertura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, los residentes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 17:00 horas. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas caerán a alrededor de 6 grados hacia la medianoche.

El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y mayormente nublado, con condiciones secas y vientos moderados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.