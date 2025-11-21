El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 9 grados hacia el mediodía. La nubosidad persistirá durante gran parte del día, con momentos de poco nuboso en la tarde, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones generales del tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes de Poio realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 12 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 5-10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y algo ventoso.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la alta humedad podría generar algunas brumas matutinas. Sin embargo, a medida que avance el día, estas condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de vistas despejadas en las horas centrales.

El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco y cubierto, no traerá sorpresas en forma de precipitaciones. Los habitantes de Poio podrán disfrutar de una jornada tranquila, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano debido a las bajas temperaturas. En resumen, el tiempo de hoy en Poio se caracterizará por un ambiente fresco, cubierto y sin lluvias, ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.