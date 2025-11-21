El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 6 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 20 km/h hacia el mediodía, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que haya momentos de claridad con intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 6 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol está programada para las 18:07, momento en el cual las temperaturas comenzarán a bajar más rápidamente.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que oscilan entre los 4 y 11 grados . La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia permitirán disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable abrigarse bien debido a la alta humedad y el viento fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.