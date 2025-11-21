El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 6 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.
El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 20 km/h hacia el mediodía, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.
A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que haya momentos de claridad con intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 6 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol está programada para las 18:07, momento en el cual las temperaturas comenzarán a bajar más rápidamente.
En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que oscilan entre los 4 y 11 grados . La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia permitirán disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable abrigarse bien debido a la alta humedad y el viento fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
