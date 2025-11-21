El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 77%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Oia disfruten de un hermoso ocaso alrededor de las 18:10. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la tranquilidad que ofrece este encantador destino.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.