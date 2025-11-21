El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 76% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso en algunos momentos, pero en general, se espera que el sol brille con fuerza. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio agradable en medio de la temperatura diurna. Sin embargo, hacia la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, manteniendo una brisa suave que hará que la sensación térmica sea más placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de O Rosal pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades deportivas al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 18:09. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 7 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.