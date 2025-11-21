El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con nubes, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, sugiere que los habitantes de O Porriño deben vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas centrales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, aunque aún se mantendrán algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán su máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 6 grados hacia la medianoche.

El orto se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los días son cada vez más cortos a medida que nos adentramos en el invierno. En resumen, O Porriño disfrutará de un día fresco y mayormente nublado, con condiciones estables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica provocada por el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.