El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una transición hacia condiciones más despejadas a medida que avance la jornada. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que el día progrese, se espera que el cielo comience a despejarse. Para el mediodía, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados, y se mantendrá en torno a los 13 grados durante la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 21 km/h provenientes del noreste, lo que podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar de la belleza natural de O Grove. A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, ofreciendo vistas claras y agradables.

En cuanto a la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que la temperatura baje a 10 grados. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda. Las condiciones de viento continuarán siendo notables, con velocidades que rondarán entre 8 y 11 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

El ocaso se producirá a las 18:08, momento en el que el cielo comenzará a oscurecerse, pero las condiciones despejadas permitirán disfrutar de un atardecer espectacular. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto que se transformará en un tiempo más despejado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.