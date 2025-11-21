El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados , con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. La humedad relativa será del 66%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. La nubosidad será escasa, con intervalos de cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Nigrán pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvia se complementa con un cielo despejado, lo que favorece la visibilidad y la luminosidad en la zona.

El viento, que soplará principalmente desde el noreste, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento se mantenga constante, contribuyendo a un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es un buen momento para salir a caminar, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. La puesta de sol se producirá a las 18:09, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Aprovecha este día soleado y fresco, y disfruta de lo que Nigrán tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.