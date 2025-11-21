El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados durante la madrugada, con una humedad relativa alta que alcanzará el 86% a las 00:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo pase a intervalos nubosos, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 6 grados hasta las 10:00 horas. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, alcanzando un 85% a la 01:00 y un 93% a las 02:00. Esto podría generar un ambiente algo pesado, aunque sin precipitaciones significativas, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea nula durante todo el día.

Durante la tarde, el tiempo mejorará, y el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con más fuerza. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 12 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 13 grados a las 15:00 horas. La humedad seguirá disminuyendo, lo que hará que la sensación de calor sea más agradable. El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 18:08. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 80% a las 23:00 horas.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio nublado que dará paso a un tiempo más despejado y templado por la tarde, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda llevar abrigo en las primeras horas del día y disfrutar del sol en la tarde, ya que las condiciones serán favorables para salir y disfrutar del entorno.

