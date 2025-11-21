El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a periodos de sol intercalados con nubes. La temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la bruma podría persistir en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que contribuirá a la dispersión de las nubes y permitirá que el sol brille con más fuerza en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque se espera que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas. La situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados durante la tarde, lo que hará que el tiempo sea relativamente agradable para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, y se espera que el viento disminuya su intensidad, lo que podría generar una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Moraña experimentará un día de clima variable, con intervalos de sol y nubes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.