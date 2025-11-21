El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de sol que ofrecerán un respiro entre las nubes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana se registró una ligera posibilidad de llovizna, aunque no se espera que esto afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, la intensidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará ligeros cambios, con intervalos de nubes que permitirán que el sol asome en algunos momentos, especialmente hacia la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque gris, ofrecerá momentos de claridad y frescura.

En resumen, Mondariz vivirá un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán que los habitantes disfruten de su entorno sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.