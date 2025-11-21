El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, alternando entre períodos de poco nuboso y nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 7 grados, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 92% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que sugiere que los habitantes de Moaña podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque no se espera que esto afecte de manera notable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las bajas temperaturas.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que varían entre 7 y 13 grados, alta humedad y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.