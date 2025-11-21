El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, en Meis, se prevé un tiempo mayormente nublado con intervalos de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría poco nuboso, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura podría alcanzar hasta los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 73% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, pero se espera que el resto del día permanezca seco. No se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en el exterior.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:07, lo que proporcionará aproximadamente 9 horas y 34 minutos de luz solar. Esto es un recordatorio de que, aunque los días son más cortos en esta época del año, aún hay oportunidades para disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado con temperaturas frescas, vientos suaves y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado y se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.