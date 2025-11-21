El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondarán el 68% hacia la tarde. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Meaño realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del este a velocidades de alrededor de 5 a 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a mostrar momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de breves períodos de sol. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un cielo gris y nublado.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos acercamos al invierno. En resumen, los residentes de Meaño deben prepararse para un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.