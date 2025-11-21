El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Marín se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes poco densas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados, y se prevé que la sensación térmica sea fresca. La probabilidad de precipitación es baja, con registros de 0 mm de lluvia, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 5-6 km/h, lo que proporcionará un ambiente relativamente tranquilo.

En la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 13 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda. Sin embargo, el cielo seguirá presentando intervalos de nubes, aunque con predominancia de claros. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje otoñal característico de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y fresco. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero seguirá siendo manejable.

En resumen, Marín experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 13 grados . La probabilidad de lluvia es mínima, y el viento será moderado, lo que contribuirá a un ambiente otoñal agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.