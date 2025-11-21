El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de bruma y niebla, especialmente en los periodos más tempranos, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Durante este tiempo, la visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 1 y 5 grados , alcanzando un máximo de 8 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más frías, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 26 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que las condiciones meteorológicas indican un 0% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.
La tarde se presentará con cielos despejados y temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores de 2 a 5 grados. La humedad relativa comenzará a aumentar hacia el final del día, lo que podría traer de nuevo la sensación de frío. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma, se transformará en una jornada mayormente soleada y fresca.
En resumen, los habitantes de Lalín pueden esperar un día de contrastes, comenzando con niebla y bruma, pero con la promesa de un cielo despejado y temperaturas frescas que invitan a disfrutar del aire libre, siempre con abrigo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
