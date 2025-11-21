El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos en que el cielo se despeje ligeramente, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 8 grados, que se elevará gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a los 8 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% en la mañana y disminuyendo ligeramente a un 58% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable llevar ropa abrigada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo por la isla o participar en actividades al aire libre.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas estables y sin lluvias. La combinación de alta humedad y viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable estar preparado para las condiciones climáticas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.