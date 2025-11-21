El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 10 grados, mientras que en la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 14 grados en su punto máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que avance el día, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el inicio de un ambiente más fresco.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es una jornada propicia para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.