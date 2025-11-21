El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados .

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para esta época del año. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, variando entre el 57% y el 75%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la localidad como a aquellos que deseen disfrutar de un paseo por la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o realizando deportes. La ausencia de lluvia y la buena visibilidad contribuirán a que sea un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.