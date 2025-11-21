El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, donde se espera que la temperatura llegue a los 8 grados a mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 65% y el 94%. Esto puede generar una atmósfera densa y húmeda, típica de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de Forcarei no tendrán que preocuparse por el paraguas hoy. Sin embargo, la falta de sol y la alta humedad pueden hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para aquellos que prefieren un tiempo más tranquilo.

La salida del sol está programada para las 08:32, mientras que el ocaso se producirá a las 18:06, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de cielos nublados, temperaturas frescas y viento del norte sugiere que será un día típico de noviembre en Forcarei, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.