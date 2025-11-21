El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 21 de noviembre de 2025, A Estrada se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan, con momentos de mayor cobertura, alcanzando temperaturas máximas de hasta 11 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registrarán momentos de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. Es aconsejable conducir con precaución, especialmente en las primeras horas de la mañana.
El viento soplará de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. A partir del mediodía, se prevé que el viento cambie a dirección noreste, alcanzando rachas de hasta 12 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que haya algunos claros temporales. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 5 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos despejados en su mayoría.
En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo frío y húmedo, especialmente en las primeras horas del día, y tomar precauciones al conducir debido a la bruma matutina.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
