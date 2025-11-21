El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con intervalos nubosos y periodos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos, que se mantendrá hasta la madrugada. La temperatura en este momento ronda los 7 grados , con una humedad relativa alta del 89%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frías. La nubosidad se mantendrá, pero se prevé que haya momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de 01:00 a 07:00, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 15:00. La humedad relativa disminuirá a medida que el día avance, situándose en torno al 57% en las horas de mayor calor. El viento será moderado, con rachas que podrían alcanzar hasta 21 km/h desde el noreste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente. Se espera que la temperatura caiga a 6 grados hacia las 21:00, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando el 79%. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con velocidades de entre 2 y 4 km/h.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes pueden disfrutar de momentos soleados, especialmente durante la tarde, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la posibilidad de viento. La noche traerá cielos despejados y un descenso en las temperaturas, ideal para disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco.

