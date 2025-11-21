El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando momentos de poco nuboso y cubierto, especialmente en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y alcanzando picos de hasta el 97% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. A lo largo de la mañana, se registrarán intervalos de bruma, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua o en áreas rurales.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se prevén en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 13 grados .

Durante la tarde, el cielo se despejará en gran medida, ofreciendo momentos soleados que invitarán a disfrutar del aire libre. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera que las nubes vuelvan a cubrir el cielo, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 6 grados por la noche.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. En resumen, hoy en Catoira será un día fresco y variable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.