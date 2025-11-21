El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a intervalos de sol, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 2 y 9 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La sensación térmica será un poco más baja que la temperatura real, con valores que podrían descender hasta -1 grado en las primeras horas. Esto se debe a la presencia de vientos del norte que, aunque no serán muy intensos, aportarán un ligero frescor al ambiente. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 12 km/h en la mañana y alcanzando picos de 29 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, permitiendo que el sol brille con más fuerza. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 5 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos agradables y soleados.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura y llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y vientos moderados, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.