El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con períodos de poco nuboso hacia la tarde, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 8 grados, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los habitantes de Cangas se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 64% hacia la noche. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de frío, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda tener en cuenta la dirección y la intensidad del viento al salir.

En resumen, el día en Cangas se presentará mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los vientos del noreste aportarán un toque de frescura, haciendo que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.