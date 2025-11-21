El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que el sol asome entre las nubes, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente nubladas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 13 grados . Durante la mañana, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los habitantes de Cambados se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse frescas, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío mayor. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento moderado puede aportar un ligero alivio a las temperaturas frescas, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Cambados realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es aconsejable estar preparados para un tiempo variable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento moderado del este. Aunque no se anticipan lluvias, la alta humedad y las temperaturas frescas invitan a disfrutar de la jornada con precaución y abrigados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.