El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo que alternará entre intervalos nubosos y momentos de bruma. Durante las primeras horas de la mañana, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las áreas más cercanas a cuerpos de agua, donde la humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la tarde. Esta variación térmica puede resultar agradable para quienes planeen actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 75% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo y apacible, ideal para disfrutar de paseos por el entorno natural de Caldas de Reis. La salida del sol se producirá a las 08:33, y el ocaso será a las 18:07, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, se prevé un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y condiciones de viento moderadas, perfecto para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.