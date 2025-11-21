El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la mañana, donde se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará nuevamente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 8 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados hacia la tarde y culminando en 8 grados al final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 68% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los residentes de Bueu podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente nublado. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque estas serán mínimas y no afectarán de manera notable las actividades diarias.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el tiempo.

En resumen, Bueu experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. Los residentes deben prepararse para un tiempo fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.