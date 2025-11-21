El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 87% al amanecer. A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 6 y 12 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto en su mayoría, con intervalos nubosos que permitirán que algunos rayos de sol se filtren. A partir del mediodía, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que podría ofrecer momentos agradables para disfrutar al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde hasta alcanzar rachas de hasta 11 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 74% hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, el día en Barro se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de momentos de sol intercalados con nubes, lo que permitirá realizar actividades al aire libre con precaución ante el viento fresco. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, pero el cielo despejado ofrecerá una hermosa vista de las estrellas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.