El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Baiona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Baiona que se mantengan hidratados, especialmente si planean realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea pasar tiempo en la playa o en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el puerto o visitas a los encantadores rincones de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:09, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de un cielo despejado y la caída del sol promete un atardecer espectacular sobre la ría de Baiona.

En resumen, el tiempo de hoy en Baiona será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.