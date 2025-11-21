El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados, con una ligera disminución a 4 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A partir de la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 54%, lo que permitirá que el tiempo se sienta más cómodo a medida que se acerque la noche.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, las rachas de viento serán más notorias, especialmente en las horas de mayor actividad, como la tarde, cuando se prevé que el viento cambie a dirección este.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de As Neves pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en intervalos, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido.

En resumen, As Neves disfrutará de un día agradable, con temperaturas frescas y un cielo mayormente despejado. Las condiciones climáticas son propicias para salir y disfrutar de la naturaleza, así que no olvide abrigarse un poco y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.