El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 15% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, las lluvias no deberían ser significativas, ya que la mayoría de los periodos posteriores no presentan indicios de precipitaciones. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se despejará, y se mantendrá así durante gran parte del día. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas. Este aumento de temperatura, combinado con cielos despejados, permitirá disfrutar de un día más agradable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:11.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se experimentará un inicio de día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, seguido de una tarde más soleada y cálida. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día variable, aprovechando las horas de sol y manteniéndose abrigados ante el viento fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.