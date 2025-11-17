El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura en este periodo inicial se mantendrá alrededor de los 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 97%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, y se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 11 y 12 grados . La humedad comenzará a disminuir gradualmente, alcanzando un 94% hacia el mediodía. Este cambio en las condiciones atmosféricas permitirá que los rayos del sol se filtren, brindando un respiro a los habitantes de la localidad.

Durante la tarde, el tiempo seguirá siendo mayormente despejado, con temperaturas que irán aumentando hasta alcanzar un máximo de 19 grados . La humedad relativa continuará disminuyendo, situándose en torno al 65% hacia las horas centrales del día. Este ambiente más cálido y seco será ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que el viento, que soplará del noreste, se mantenga en velocidades moderadas de entre 10 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:11.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será muy baja a lo largo del día, con un 15% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, que irá disminuyendo a cero en el transcurso de la mañana y la tarde. Asimismo, la probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que no se esperan eventos climáticos severos.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente soleada y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el tiempo templado que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.