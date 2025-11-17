El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se presentará en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con momentos de poco nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol avance en el cielo, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 75% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A lo largo de la jornada, el viento será más suave en las primeras horas, aumentando su intensidad hacia el mediodía.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Sin embargo, hay un 45% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes. A medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, permitiendo que la jornada transcurra sin mayores contratiempos meteorológicos.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.